In vacanza con moglie e figli, a pochi chilometri da Roma, ha salvato la vita a un bambino di 8 anni quasi annegato in piscina. Protagonista della vicenda è il dottor Michele Maiellari, 48enne originario di Triggiano e residente a Mola, dirigente medico pneumologo dell’ospedale Miulli di Acquaviva.

Il fatto, a lieto fine solo grazie del provvidenziale intervento del medico barese, è accaduto nel pomeriggio di ieri presso le Terme di Cretone a Palombara Sabina, a circa 30 chilometri dalla Capitale. Edoardo, 8 anni, era in acqua da un po’. Si pensava stesse giocando, quando all’improvviso è scattato l’allarme. Il piccolo è stato tirato fuori dalla piscina inerme, cianotico e in arresto cardiocircolatorio. Il dottor Maiellari, quindi, dall’altra parte della piscina con le sue figlie più piccole, rendendosi conto della gravità della situazione, è accorso sul posto in pochissimi secondi, praticando immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Edoardo, dopo diversi tentativi di rianimazione, ha tossito, aperto gli occhi e si è liberato dell’acqua che ormai aveva riempito i suoi polmoni. Il dottor Maiellari, con l’aiuto dei bagnini, lo ha trasportato in barella nella medicheria della struttura. Allertato il 118, che ha dato seguito all’intervento con elisoccorso e due ambulanze, sul posto sono giunti anche i carabinieri. Il bambino, già in sicurezza per via dell’intervento del dottor Maiellari, è stato poi trasportato al Bambino Gesù per il prosieguo degli accertamenti e le cure del caso.

