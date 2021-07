Irpiniatimes.it

Si è conclusa con grande successo la due giorni di sport sull’Altopiano Laceno che ha visto protagonisti gli amanti della Mountain bike per due giorni consecutivi. Infatti, dopo la giornata di sabato interamente dedicata ai più piccoli dai 3 ai 16 anni di età, oggi è toccato agli adulti.

A staccare per primo il traguardo della Granfondo Parco Regionale dei Monti Picentini è stato il dottore Luigi Ferritto, un veterano della Mountain bike e del Laceno. Una nuova firma ad una gara esilarante di 44.5 km che ha visto più di 150 atleti partecipare. “Benissima la condizione – ha affermato Ferritto alla fine della gara – e ci tenevo a questo finale della prima parte di stagione. In crescendo ed ho dimostrato di essere competitivo nonostante i 41 anni. Adesso prenderò un periodo di pausa per il lavoro e la famiglia e se sarò competitivo ancora ritornerò a settembre, altrimenti ci vedremo l’anno prossimo. Sicuramente non lascerò la mountain bike però voglio essere competitivo, quindi gareggerò solo se il fisico mi permette. Il Laceno è un paradiso, negli ultimi chilometri fantastici, veramente uno spettacolo, organizzazione magnifica con un percorso segnato benissimo. Secondo me una delle migliori gare fatte finora, sapevo che comunque il percorso meritava perché i ragazzi avevano fatto un bellissimo lavoro e sono contentissimo di aver messo un’altra volta la mia firma su questa Granfondo”.

Per l’Asd Laceno Bike i complimenti sono arrivati da tutti i corridori per un tracciato che sa di grande corsa, come dimostrato anche nel 2019. La tappa del Giro della Campania Off Road di Laceno si conferma ancora una volta punto fermo del ciclismo campano, grazie anche alla collaborazione tra enti ed associazioni di volontariato che hanno reso possibile una due giorni di sport unica nel suo genere.

Per l’Asd Laceno Bike è sicuramente un arrivederci al prossimo anno.

