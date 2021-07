È morto nella notte Matteo Anastasio, pregiudicato di 42 anni di San Severo, raggiunto ieri sera da alcuni colpi di pistola nel comune foggiano. L’agguato è avvenuto tra la folla mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dall’Italia agli Europei. La vittima era in sella a uno scooter con il nipote, un bambino di 10 anni, quando è stato affiancato da due persone in moto, entrambe con il casco integrale, che hanno sparato almeno quattro colpi di pistola.

Anastasio è morto subito dopo il ricovero in ospedale, mentre il bambino, anche lui trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, si è ferito: non è chiaro, agli investigatori, se cadendo dallo scooter o rimanendo colpito da un proiettile. Anastasio, vecchia conoscenza delle forze di polizia, aveva precedenti per droga. Nel 2017 venne ucciso il fratello Giuseppe. La Polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

L’articolo Agguato durante i festeggiamenti per l’Italia: pregiudicato 42enne ucciso a San Severo. Ferito il nipote di 10 anni proviene da Telebari.