Le previsioni del tempo in questo inizio di settimana a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione ad ovest del Regno Unito tende progressivamente a spostarsi verso sud/est e raggiungerà lunedì la Francia. Questo movimento circolatorio sarà responsabile di una temporanea risalita dell’anticiclone africano verso le nostre regioni che determinerà per oggi temperature piuttosto elevate. Tale condizione sarà solo transitoria in quanto martedì l’avvicinamento alle Alpi della struttura di bassa pressione prima descritta e di un sistema frontale ad essa collegato saranno responsabili di un generale peggioramento del tempo anche sulla Lombardia con l’arrivo di rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità, e di una diminuzione delle temperature. Una condizione di spiccata instabilità proseguirà anche nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì assisteremo a un progressivo miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale.

Lunedì 12 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio formazione di qualche nuvola sui rilievi, cieli poco nuvolosi sul resto della regione. Nella sera e nella notte formazione di qualche rovescio sulle Alpi, su alto Lario e alto Varesotto, poco nuvoloso altrove.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 19 e 21°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34°C, con punte anche superiori sulla bassa pianura. Zero termico in forte rialzo e intorno a 4400 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Martedì 13 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su Cremonese e Mantovano, nubi sul resto della regione con tendenza a rovesci o temporali diffusi, più intensi su Alpi, Prealpi Bergamasche, zona Lario, Varesotto e alta pianura occidentale. Nel pomeriggio nubi su tutta la regione con rovesci o temporali diffusi, più intensi su Prealpi, fascia pedemontana, Bresciano e zona Garda. Nella sera proseguono i rovesci sparsi, più significativi su Prealpi, tutta la fascia pedemontana e in zona Garda. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni sulla medio/bassa pianura centro/occidentale.

Temperature: massime in forte diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C, con valori superiori su Cremonese e Mantovano. Zero termico in calo e intorno a 3800 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Mercoledì 14 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco tra Prealpi e alta pianura. Nel pomeriggio condizioni di spiccata instabilità con cieli nuvolosi ovunque e la formazione di rovesci sparsi dalle Alpi alla pianura. In serata tendenza a graduale miglioramento.

Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26°C. Zero termico in calo e intorno a 3100 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.