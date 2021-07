Caroselli, bandiere tricolori al vento, gioia irrefrenabile. Anche Catanzaro come tutte le città d’Italia è esplosa nella gioia e nei festeggiamenti dopo la parata finale di Gigio Donnarumma nella serie di rigori decisiva per la finale con l’Inghilterra che ha decretato il trionfo della squadra azzurra a Wembley e la vittoria ai campionati europei. Festeggiamenti in tutta la città: dal centro storico ai vari quartieri. In questa pagina alcune foto e video video.