Massimo Cellino cerca rinforzi per tutti i reparti del suo Brescia. Il presidente delle Rondinelle pronto a lottare con il Cagliari per Pinamonti

Massimo Cellino continua a guardare la piazza del grande calciomercato estivo per trovare rinforzi per le sue Rondinelle. Come riporta Brescia Oggi, l’ex patron rossoblù avrebbe manifestato il suo interesse per Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter classe 1999, su cui ha puntato i suoi radar proprio il Cagliari.

