Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del passaggio del suo assistito alla Lazio

La Lazio ha accolto da pochi giorni Elseid Hysaj, uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Il terzino ha lasciato il Napoli e si è accasato in biancoceleste a parametro zero. Del suo passaggio nella Capitale ha parlato Mario Giuffredi, procuratore del giocatore albanese, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni.

«A me dispiace tantissimo non vedere Elseid nel Napoli, mi fa male. Siamo contenti di essere andati alla Lazio, lo riteniamo un club al livello del Napoli, Lotito è un amico e lui ritrova Sarri. Però dispiace perché lui ha trascorso 6 anni a Napoli con grande intensità. A volte sono stati ingenerosi i tifosi nei suoi confronti, altre volte hanno fatto sentire la passione. Ma questo fa parte del gioco. Hysaj era particolarmente legato al Napoli ed è stato dispiaciuto di interrompere il rapporto anche se era il momento per 2 motivi. Il primo perché lui doveva andare via quando è arrivato Di Lorenzo, non avrei mai tenuto due calciatori nello stesso ruolo, si è trattato di un incidente di percorso. Poi perché qualcuno gli ha riconosciuto il giusto valore, il Napoli per via del momento non poteva accontentarlo. Siamo felici e riproveremo a stare tanti anni alla Lazio. Certamente dirà sempre grazie al club e alla città».

L’articolo Giuffredi (ag. Hysaj): «Dispiace lasciare Napoli, ma contenti della Lazio» proviene da Lazio News 24.