Per far capire la portata e la potenza di quello che è stato in grado di fare Roberto Mancini alla guida della Nazionale più bella e più affascinante dai tempi di quella di Bearzot, basterà ricordare questo particolare. Mentre l'Inghilterra, sconfitta sul campo ben al di là di quanto non dica il punteggio, sfoggiava un undici titolare pieno zeppo di primattori o di giocatori dalle valutazioni ipergalattiche, gli Azzurri chiudevano i supplementari con il tridente Berardi-Belotti-Bernardeschi. Ossia con un rappresentante da vetrina del Sassuolo, ottavo in classifica in Serie A, una riserva della Juventus e il centravanti del Torino che ha faticato a salvarsi e mantenere la categoria. E' questa la grandezza del ct, che ha raccolto dalle ceneri una… Source