Nella conferenza stampa post-gara un visibilmente commosso Roberto Mancini dedica la vittoria dell'Europeo a tutti gli italiani, con un pensiero speciale per Paolo Rossi che proprio l'11 luglio di 39 anni fa alzava al cielo la coppa del mondo al Bernabeu di Madrid: "Siamo felici per gli italiani e per gli italiani che vivono all'estero, siamo felici di questo mese di gioia. Ero tra i 40 per andare in Spagna nonostante fossi giovanissimo, sono rimasto legato a Rossi e a quella squadra. Non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, dopo un periodo difficilissimo, la gioia è questa". L'allenatore ha poi un ricordo speciale anche per i tifosi sampdoriani e per l'ex compagno Mantovani: "Paolo Mantovani era qui con me quando la…