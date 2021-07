La Lazio ha voluto celebrare i due anni dall’arrivo di Lazzari in biancoceleste: l’esterno è pronto a confermarsi anche con Sarri

La Lazio ha ricordato l’arrivo di Manuel Lazzari con un bel post sui propri canali Twitter, sottolineando come siano già trascorsi due anni dall’arrivo dell’esterno italiano nella Capitale, sponda biancoceleste. «Due anni in biancoceleste per Manuel Lazzari», la nota della società di Lotito.

Lazzari ha tutta l’intenzione di affermarsi come punto di forza anche della squadra allenata da Maurizio Sarri: l’esterno ha dato infatti piena disponibilità ad adattarsi alla linea a quattro tanto cara al mister toscano.

L’articolo La Lazio celebra Lazzari: «Due anni in biancoceleste per Manuel» proviene da Lazio News 24.