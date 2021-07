Sarà inaugurata lunedì 19 luglio 2021, alle ore 10:45, la nuova sede dell’Ufficio provinciale di Potenza dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. L’Ufficio provinciale si è infatti trasferito nello stabile della Regione Basilicata, al Corso Umberto I, n. 28.“I nuovi uffici sono più ampi e ben organizzati – ha commentato il direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi – ma non si tratta di una questione di mera immagine: abbiamo ampliato le sinergie con la Regione Basilicata, sempre nell’ottica del contenimento delle spese, e offerto spazi più adeguati e confortevoli al personale e per l’incontro con l’utenza”. Source