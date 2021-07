Ecco Petar Zovko, estremo difensore classe 2002, svincolato, che si lega alle Aquile per le prossime tre stagioni. Bosniaco, fisico possente, come testimoniano i 192 cm di altezza. Cresciuto nel Siroki Brijeg, club della Bosnia – Erzegovina, viene acquistato nel 2018 dalla Sampdoria, dove gioca nelle selezioni Under 17, Under 18 e Primavera, conquistando il posto da titolare e la fama di ‘Para Rigori’, capace di dare sicurezza e tranquillità a tutto il reparto offensivo. Riparte da Spezia l’avventura di Petar, pronto a dare il suo contributo in maglia bianca! Source