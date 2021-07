Como 1907 comunica di aver ingaggiato il calciatore Moutir Chajia fino al giugno del 2023. Nato nel 1998 a Heusden-Zolder in Belgio, possiede anche la cittadinanza marocchina. Esterno offensivo oltreché trequartista, è cresciuto tra le giovanili dell’Oostende e quelle del Novara, club con il quale ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/2017 all’età di 18 anni. Successivamente, dopo una parentesi all’Estoril in Portogallo, ha giocato, sempre in serie cadetta, nelle file di Ascoli e Virtus Entella. La scorsa stagione ha militato nelle file della Lokomotiva Zagabria, nella massima serie croata, facendo registrare 28 presenze, arricchite da 2 goal e altrettanti assist. Source