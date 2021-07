Non solo il fuoco, che oggi pomeriggio ha messo a dura prova la popolazione di San Martino in Pensilis con un rogo di vaste proporzioni arrivato fin dentro il centro abitato. A Termoli l’emergenza si chiama corrente elettrica e il pomeriggio, particolarmente afoso e con temperature che hanno sfiorato i 38 gradi, è stato caratterizzato da blackout continui.

Il problema soprattutto nel centro ma anche altre zone sono rimaste a secco di energia elettrica. Addirittura, come ha raccontato qualcuno anche su Facebook, in via Caduti sul Lavoro per più di un’ora i residenti sono rimasti senza corrente e senza acqua. Blackout in centro dunque ma anche a Porticone e San Pietro, in via Tremiti, in via dei Castagni e in zona Stadio.

Non è chiara l’origine del problema, che già in altri picchi di caldo si è verificato a Termoli nelle annate passate. Il fatto che manchi un punto di contatto e controllo diretto dell’Enel in città non agevola le cose.

Non ci sono state comunicazioni di sorta sul disservizio nemmeno da parte dell’amministrazione comunale, ma il problema è stato particolarmente sentito vista anche la giornata afosa. Una spiegazione parziale è l’accensione contestuale di climatizzatori che hanno sovraccaricato un sistema elettrico evidentemente non adeguato. Disagi anche per alcune attività commerciali e per i locali ricettivi.