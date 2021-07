(ANSA-AFP) – LA PAZ, 12 LUG – Almeno 24 persone sono rimaste uccise e una decina ferite nell’incidente di un pullman caduto ieri in un burrone nel sudest della Bolivia, ha detto la polizia.

“Un bilancio provvisorio parla di 24 morti e una decina di feriti. Due di loro sono in condizioni critiche”, ha detto José Luis Asaff, capo della polizia stradale di Chuquisaca. Il pullman trasportava passeggeri a Sucre, capoluogo del dipartimento, dal paese di Patolo, distante 50 km. Assaf parla di una caduta di oltre “150 metri”.

In Bolivia sono frequenti gli incidenti d’autobus, il principale mezzo di trasporto per le lunghe distanze. Il 3 marzo un altro bus era caduto in un burrone provocando 21 morti su una strada tra Santa Cruz e Cochabamba. (ANSA-AFP).