Per la prima serata in tv, martedì 13 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “The Help”. Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “I casi della giovane Miss Fisher”. Uno chef detestato da molti viene brutalmente assassinato nella scuola di cucina di Lucy Harrington, una vecchia amica di Phryne. Peregrine, per occuparsi del caso, partecipa alle lezioni di cucina di Lucy…

Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda la fiction “Mister Wrong – Lezioni d’amore”.

Su Italia1 alle 21.15 spazio al debutto stagionale del “Radio Norba Cornetto Battiti Live“, che andrà in onda per sei settimane il martedì sera su questa rete. Inoltre verrà proposto in replica su La 5 e Mediaset Extra rispettivamente ogni giovedì, dal 15 luglio, alle 21.10 ed ogni sabato, dal 7 agosto, in seconda serata (alle 23.15 circa). Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Oltre 80 artisti italiani ed internazionali infiammeranno l’estate, tra performance sul main stage di Otranto ed esibizioni on the road in 15 città coinvolte per un impianto scenico che diventa ancora più importante.

Da Bob Sinclar, con la citazione all’indimenticabile Raffaella Carrà, la cui scomparsa ha segnato intere generazioni, a Purple Disco Machine, da Sophie & Giants a Topic, e poi ancora Master KG, Oscar Anton e altri ancora che si uniranno alle star italiane, da Fedez con Orietta Berti a Marco Mengoni, da Emma ad Alessandra Amoroso da J-Ax a Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, da Mahmood a Malika Ayane e poi ancora Boomdabash con Baby K, il reggaeton di Fred De Palma, Rocco Hunt di nuovo con Ana Mena e poi ancora Nek, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Irama, Gigi D’Alessio e tanti ancora. Battiti Live sarà come sempre anche vetrina per i giovani talenti, da Sangiovanni a Capo Plaza, da Shiva ad Ernia, da Deddy a Tancredi, da La Rappresentante di lista ad Ariete, solo per citarne alcuni.

Di seguito il cast integrale dell’edizione 2021: Fedez con Orietta Berti, Emma, Marco Mengoni, J-Ax con Jake la Furia, Fabio Rovazzi, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Bob Sinclar, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Alice Merton, Topic, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Oscar Anton, Master KG, Dotan, Alvaro Soler, Gazzelle, Francesca Michielin, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Arianna, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, Andrea Damante, J-One, Giacomo Urtis.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Latin Lover”; su Rete4 alle 21.25 “12 rounds”; su Rai4 alle 21.20 “Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe”; su Rai5 alle 21 “Il falsario Operazione Bernhard”; su Iris alle 20.55 “Catlow” e su Italia2 alle 21.10 “Creature selvagge”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation Island” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.