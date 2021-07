Aveva detto che avrebbe spiegato e così ha fatto, Gianluigi Donnarumma si congeda dal Milan con una lettera ai tifosi. Il portiere, vincitore dell'Europeo e miglior giocatore della manifestazione, passerà al PSG a costo zero, con uno stipendio da 12 milioni, dopo aver difeso per 6 anni la porta rossonera: Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rosso Source