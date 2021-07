Oggi in casa Lazio è il Felipe Anderson day. Ed ecco che, attraverso i social, è stato svelato il suo numero di maglia

Oggi in casa Lazio è il Felipe Anderson day. Visite mediche in Paideia per il brasiliano, che ora è in viaggio per Auronzo di Cadore, dove si aggregherà al resto della squadra.

Ad annunciare il tutto è stata la società con un post sui canali social. Un post che ha anche svelato quello che sarà il suo nuovo numero di maglia. O meglio, il suo vecchio numero di maglia, visto che Pipe riavrà il “suo” 7.

