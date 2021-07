Nulla di fatto nell’incontro in Prefettura. Nessuna mediazione possibile questa mattina per la vertenza dei lavoratori del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.Non sono bastate oltre tre ore di confronto e la mediazione personale del prefetto Argentieri per avvicinare le parti. L’azienda che gestisce il servizio ha ribadito la propria interpretazione del contratto impegnandosi ad inviare entro 48 ore, come richiesto dal prefetto, una sua memoria a riguardo.Dal canto loro Fisascat e Filcams della Cisl – rappresentate al tavolo da… Source