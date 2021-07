Mercato professionisti in pillole, 12 luglio SERIE A Belotti-Roma 60%- La convinzione che, in un modo o nell'altro, l'affare si farà, resta radicata. L'Europeo non ha aumentato la sua valutazione e Cairo, per evitare di perderlo a zero, dovrà ridursi a più miti consigli. Dal muro contro muro ben poco avrà da guadagnare SERIE B Paleari-Benevento 50% – Il portiere del Genoa cerca una sistemazione per la prossima stagione. Dopo il Crotone, adesso è la volta di un'altra retrocessa che cerca il colpo SERIE C Cianci – Palermo 65% – In giornata un affondo che potrebbe anche andare a buon fine. I rosanero fanno sul serio, a breve la risposta definitiva Source