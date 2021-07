Nuovo terremoto giudiziario: sono in corso delle perquisizioni al tribunale di Catanzaro. Le perquisizioni si stanno svolgendo negli uffici giudiziari. In particolare i carabinieri del Ros di Catanzaro stanno prelevando atti del giudice del Riesame Giuseppe Valea, interdetto dai pubblici uffici per un anno con l’accusa di falso ideologico. L’inchiesta si inserisce nello scenario di corruzione e favori per la compravendita di sentenze che ha coinvolto il giudice Marco Petrini.

Il nome di Valea è venuto fuori, in diverse occasioni, dai testimoni di giustizia. In particolare nel mirino sono finiti i falsi operati del giudice che si era auto assegnato alcuni fascicoli depositando le decisioni senza condividerle con i colleghi del Riesame.

Seguiranno aggiornamenti.