La Città Metropolitana di Torino esprime forte preoccupazione per la decisione della Regione Piemonte di toglierle la competenza in materia di Portezione civile. La notizia è stata formalizzata lunedi 12 luglio durante la riunione dell’Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi degli Enti locali. Amareggiato il vicesindaco metropolitano Marco…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it