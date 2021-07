L’emergenza cinghiali in Puglia “è un problema all’attenzione dell’assessorato all’Agricoltura e della Giunta perché il tema dei ristori dai danni da cinghiali è aumentato in maniera abnorme. Abbiamo una struttura dedicata, è triplicato il lavoro”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche agricole, Donato Pentassuglia, rispondendo ad una interrogazione in Consiglio regionale.

“Tra l’altro – ha aggiunto – stiamo valutando se tutti gli incidenti stradali che vengono segnalati sono veri o meno, perché poi c’è l’abuso nel trattare alcune argomentazioni, ma questo come fatto di cronaca perché indagheremo su questo, consci del fatto, però che c’è un aumento del numero di capi considerevole”.

