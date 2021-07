E’ sembrato davvero un casting quello che ha portato la coalizione del Centrosinistra alla scelta del candidato governatore per le prossime Elezioni Regionali in Calabria di ottobre. La ricercatrice Amalia Bruni, 66 anni, ha sciolto le riserve e sarà lei a guidare la coalizione dove oltre a Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle confluiranno anche Articolo 1, Socialisti, Verdi, Repubblicani europei, 4 liste civiche (Io resto in Calabria, A testa alta, Calabria Civica e Demos. Quindi dopo le fumate nere Nicola Irto del PD e la manager Maria Antonietta Ventura, la scelta è caduta sulla direttrice del Centro regionale di neurogenetica a Lamezia Terme, nota per i suoi studi sull’Alzheimer. “Ho deciso di partecipare per innescare un riscatto, cambiando l’assioma secondo cui tanto è inutile provarci”, un commento della Bruni.

