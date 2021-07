Auronzo di Cadore, giorno 4: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri

Seduta mattutina: attivazione muscolare, poi lavoro sui singoli reparti

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Il gruppo inizia poi a dividersi: i difensori arrivano sul manto erboso per un lavoro specifico, i portieri rispondono alle indicazioni del preparatore Grigioni.

Il quarto giorno di ritiro – sotto le Tre Cime di Lavaredo – inizia in palestra. Al coperto e a ritmo di musica (scelta direttamente dallo staff), tutti sono al servizio di mister Sarri per l’attivazione muscolare: Reina e Strakosha compresi. Solo Manuel Lazzari è sul campo, in compagnia del prof Losi.

