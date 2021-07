Un giovane infermiere originario di Agnone ha perso la vita in un violento incidente nel comune di Casoli, sulla provinciale 100 Pedemontana. Il giovane, Mario Sca., di 27 anni stava viaggiando a bordo della sua moto quando è rimasto coinvolto nello schianto. Mario lavorava all’ex ospedale di Casoli, ora residenza sanitaria assistita, nel reparto Covid.

Ieri sera attorno alle 21 era a bordo della sua Kawasaki Ninja 650 e pare – stando alle prime ipotesi – che stesse percorrendo la strada dietro ad una Fiat Punto a bordo della quale c’era un 20enne. Proprio la Punto, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri di Lanciano, avrebbe svoltato a sinistra e la moto non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto finendo contro la portiera del lato guida.

La Kawasaki avrebbe fatto un volo di alcuni metri uccidendo sul colpo il giovane molisano.

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto avrebbero fatto il possibile per rianimarlo ma i traumi erano tanti e tali che non gli hanno lasciato scampo. I mezzi sono stati sequestrati. Sull’accaduto c’è un’inchiesta della Procura di Lanciano per omicidio stradale.