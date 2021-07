L’estate 2021 sarà all’insegna della mobilità sostenibile. Nelle prossime settimane Miccolis Spa effettuerà in Puglia e Basilicata una serie di sperimentazioni con un bus elettrico K9UB della BYD, costruttore leader a livello globale nella produzione di bus elettrici: oltre 65mila bus “pure electric” consegnati nel mondo e circolanti in oltre 300 città di oltre 50 Paesi.

I comuni selezionati, accomunati dalla crescente preoccupazione sulle conseguenze della congestione del traffico nella salute e nell’ambiente, sono i seguenti: Modugno, Mola di Bari e Monopoli in Provincia di Bari, Martina e Matera.

Il BYD K9UB sarà testato per verificare parametri quali consumi, autonomia, tempi di ricarica e manutenzione, emissioni, rumorosità e velocità commerciale in comparazione con le performance dei mezzi diesel attualmente in uso. Tutti i test saranno svolti con diversi tipi di carico per simulare con massima accuratezza le differenti condizioni a bordo e per verificarne sicurezza e comfort per i passeggeri.

Il bus impiegato da Miccolis nelle sperimentazioni, lungo 12 metri, è “full electric”: viene ricaricato nel deposito nelle ore notturne, ha un’autonomia di ben 300 km, ed è in grado di trasportare 87 passeggeri, di cui 27 seduti. I test su strada permetteranno ad Amministrazioni e cittadini di osservare da vicino i benefici della transizione elettrica nel trasporto pubblico.

CALENDARIO TEST EBUS: Mercoledì 14 Luglio: ore 10.00 Comune di Modugno – Capolinea P.zza Garibaldi. Giovedì 15 luglio ore 10.30: Mola di Bari – Capolinea P.zzle Loreto Giovedì 15 luglio ore 12:00: Monopoli – P.zza Vittorio Emanuele Venerdì 16 ore 10:30: Martina Franca – P.zza Crispi Lunedì 19: Matera – test su linea 14 Martedì 20 ore 11: 30 Matera – capolinea P.zza Matteotti per la chiusura della sperimentazione.

Questi i percorsi su cui si svolgeranno i test:

Modugno (BA)

Via Palese – Piazza Garibaldi – Via Roma – Viale della Repubblica -Via Cornole di Ruccia – Via Bitritto- P.zza Enrico de Nicola.

Mola di Bari (BA)

P.zzle Loreto, v.le Lungara porto, via Bari, via De Nicola, Via Nino Rota, via Paolo Sesto, via Bari, via Lungara Porto, p.zzle Loreto.

Monopoli (BA)

P.zza Vittorio Emanuele – Via Cap. Pirrelli – Via Camicia – Via Fiume – Via Trieste – Via Chiantera – Viale Aldo Moro – Via S.Anna- Via Marsala – P.zza Vittorio Emanuele.

Martina Franca (TA)

Via Massafra – Via Stefano Raguso – Vico I Gioacchino Rossini – Via Gaetano Donizetti – Via Perla Michele – Via Vincenzo Bellini – Via Giuseppe Aprile – C.so Italia – Via Taranto – Viale Leone XIII – Via Giuseppe Toniolo – Via dello Stadio – Via del Tocco – V.le Europa – V.le Alcide De Gasperi – Via Valle D’Itria – P.zza Marconi – Via Alessandro Fighera – V.le della Stazione – Via Giuseppe Guglielmi – Via Massafra.

Matera

P.zza Matteotti – via Annunziatella – via Nazionale – via Manzoni – via La Martella – Borgo La Martella e viceversa.

L’articolo Trasporti, Miccolis si affida al bus full electric BYD K9UB: sperimentazione in Puglia e Basilicata proviene da Telebari.