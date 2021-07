NOHA | Nation Of Human Arts in collaborazione con Mea Studio_Pensiero Corporeo A.S.D. presenta UTOPIA, progetto di alta formazione legato al mondo della ricerca coreografica e sperimentazione artistica con restituzione di performance finale on stage per valorizzare giovani talenti emergenti nel campo delle arti performative.

La Residenza dal 16 al 19 Luglio 2021 con sede in Seriate e la performance, con sede in Bergamo, il 19 luglio 2021 alle 19:30 sarà tenuta in esclusiva nazionale dai coreografi di fama internazionale MARISA RAGAZZO e AFSHIN VARJAVANDI.

NOHA|NationOfHumanArts, corso di formazione professionale per insegnanti e danzatori, è il progetto di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, direttori artistici e coreografi della DaCru Dance Company, una delle compagnie più affermate nel campo della danza urbana e contemporanea, ampiamente conosciuto in Italia e all’Estero grazie alle sue produzioni eclettiche e ricche di contaminazioni e linguaggi innovativi (“Kafka sulla spiaggia”, “TheKITCHENtheory”,” [zerocentimetri]”, “PEOPLE” ecc…). Amalgamando sistematicamente le loro personali curiosità artistiche, il proprio background e i propri talenti di danzatori, coreografi e insegnanti, attenti a mantenere integre le diversità e riuscendo anzi, sempre a esaltarle, i due coreografi si dedicano da oltre 20 anni alla formazione professionale di danzatori e insegnanti. Il fil rouge che accompagna i percorsi della Scuola di formazione del NOHA, nelle sue numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, è la ricerca e la sperimentazione che riescono a consentire una evoluzione costante di linguaggi tecnici e gestuali, la creazione di tendenze inedite e di una scrittura coreografica innovativa. E con questi presupposti costanti, la Scuola del NOHA è oggi uno dei punti di riferimento per la formazione di danzatori e insegnanti, considerata un’eccellente possibilità di studio e conoscenza di diversi linguaggi. Negli anni di lavoro, la Scuola del NOHA, accanto alla sua attività di formazione ha affiancato la nascita del NOHA Dance Company, in scena in Italia e all’estero con “The Hidden Place” nel 2018 e “UNCONVENTIONAL BEAUTY _ Stato di bellezze non convenzionali” che debutterà a Luglio 2021 al Festival dei due mondi di Spoleto.

E oggi, il grande valore e la bellezza della Scuola del NOHA collabora con MEA STUDIO_PENSIERO CORPOREO A.S.D. per il progetto UTOPIA. Una proposta inedita strutturata in un percorso di Residenza di 4 giornate con la funzione specifica di valorizzare giovani talenti emergenti e creare conoscenze articolate e ampie verso un unico obiettivo: dare vita a una narrazione finale che diverrà una performance in Site Specific, dove gli allievi saranno danzatori e performer in connessione con i talenti di Istituti di formazione artistica del territorio ed artisti emergenti nel campo artistico performativo.

A tal proposito siamo orgogliosi di comunicare la collaborazione con Il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo grazie al quale, durante la performance finale, si esibirà dal vivo il chitarrista solista Alberto Orsi.

Inoltre il progetto vanta anche la collaborazione del Visual Artist Rocco Fidanza che, per tutto il periodo di Residenza e della performance, metterà a disposizione la sua arte per le creazione di un cortometraggio che racconterà nei dettagli il senso e il valore del progetto UTOPIA.

Nelle giornate di Residenza, che si svolgeranno negli spezi del territorio Seriatese, i 23 danzatori provenienti da tutta Italia, a stretto contatto con la coreografa Marisa Ragazzo, creeranno la narrazione, lavorando sulla ricerca di forme e linguaggi personali, elaborando ed estendendo i concetti di scrittura coreografica, improvvisazione e condivisione artistica. A questo progetto artistico prenderà parte anche il coreografo ospite AFSHIN VARJAVANDI, anch’esso danzatore storico della DaCru Dance Company, andando così a creare un team di coreografi del percorso straordinariamente eclettico e versatile, allineato nel lavoro di estrema ricerca, singolarità, capacità di trasformazione e grande professionalità. La Residenza consentirà ad ogni allievo/danzatore di lavorare intere giornate a stretto contatto con i coreografi alla realizzazione di un vero e proprio progetto narrativo, un’esperienza unica ed estremamente formativa che potrà creare le basi per future professionalità.

Il percorso di Residenza si svolgerà negli spazi gentilmente concessi dal Comune di Seriate Assessorato allo Sport

mentre la restituzione finale si terrà presso gli spazi del museo Accademia Carrara di Bergamo e sarà così una performance in prima nazionale gratuita aperta al pubblico.

Il progetto è sostenuto e patrocinato dal Comune di Seriate Assessorato allo Sport e dal Comune di Bergamo.

ARTISTI E CONDUZIONE

Marisa Ragazzo – Direttrice del NOHA

Omid Ighani – Direttore del NOHA

Iniziano la loro collaborazione artistica nel 1996 e si dedicano da oltre 20 anni alla formazione professionale di danzatori e insegnanti.

Direttori artistici e coreografi dei Corsi di Formazione NOHA | Hip Hop e Nuovi Linguaggi Metropolitani, sono anche direttori artistici e Coreografi della DaCru Dance Company.

Produzioni: Roots | 2000, Tribute to The W | 2003, Iz it | 2004, Haiku | 2006, Dàr | 2007, Le Roi | 2008, Kafka Sulla Spiaggia | 2011, Kaze Mononoke | 2012, Sakura Blues | 2015, TheKITCHENteory | 2017, [zerocentimetri] | 2019, PEOPLE | Part One 2020. La company, negli oltre 20 anni di attività, danza in Italia e all’estero nei teatri più prestigiosi, dal Malibran La Fenice di Venezia allo Sheen Center di New York City, Spagna, Lussemburgo, Germania, Tunisia, Polonia e molti altri.

Marisa Ragazzo e Omid Ighani sono inoltre direttori artistici e coreografi di NOHA Dance Company.

Produzioni: The Hidden Place | 2018 e UNCONVENTIONAL BEAUTY | 2020.

Afshin Varjavandi – Docente ospite

Danzatore storico della DaCru Dance Company, fonda e dirige INC InNProgressCollective | dance visual urban Art. Coreografo ospite nel 2020 del NOHA Dance Company.

Coreografo, danzatore e insegnante, il suo lavoro è un insieme di danza urbana Hip Hop/House sperimentale, con una ricerca di movimento che spazia nel contemporaneo. Il suo lavoro è innovativo e estremamente originale, carico di un forte impatto scenico ed emozionale. Nel 2007, vince il primo premio della Settimana Internazionale della Danza a Spoleto, seguono alcuni dei più grandi festival italiani: ATER Reggio Emilia, Giffoni Film Festival, La MaMa Moves Festival | New York City, Fringe Festival, Festival dei Due Mondi di Spoleto, WAO Open Arte Week | Perugia-Tunis. Produzioni: Departure | 2007, Underskin | 2008, Oceania | 2012, toPray | 2015, Oseman | 2017, Gahara | 2019.

ORGANIZZAZIONE

MEA STUDIO _ PENSIERO CORPOREO A.S.D

Associazione sportiva che propone percorsi di movimento radicati alla filosofia del “PENSIERO CORPOREO.

A fondamenta dei corsi associativi ci sono:

• l’utilizzo di pratiche corporee basate sulla reale percezione del corpo dall’interno;

• l’accompagnamento di chiunque ne abbia il desiderio ad utilizzare in modo creativo le proprie risorse individuali per raggiungere il giusto equilibrio corpo-mente;

• la proposizione di progetti di sperimentazione e ricerca coreografica funzionali alla valorizzazione di artisti emergenti legati al mondo delle arti performative.

MEA STUDIO è un luogo eclettico dove dare libertà a tecnica, arte ed energia, dal movimento razionale attivo all’anatomia esperienziale, dalla danza al teatro, grazie alla collaborazione con professionisti diplomati e qualificati in grado di ascoltare e rispondere alle esigenze più diverse e a tutte le fasce di età. L’associazione è iscritta al CONI ed associata a IDA _ International Dance

Association e all’ASI Ente di Promozione Sportiva.

Info e contatti

www.mea-studio.it / info@mea-studio.it / 348 3097695.