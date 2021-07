I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, nella giornata di ieri (martedì), hanno tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale un 38enne del posto.

I fatti raccontano che i militari della Stazione di Corigliano Calabro Centro fossero allertati dalla locale Centrale Operativa, in quanto in Via Margherita, vi era un uomo in escandescenze ed in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto verosimilmente ad un abuso di alcool. Lo stesso aveva più volte aggredito verbalmente il personale del 118 che era intervenuto per prestargli le cure del caso. Giunti sul posto, i militari sono stati immediatamente minacciati dall’uomo, quindi, quest’ultimo dopo aver afferrato in mano una bottiglia di vetro ed averla infranta, si è scagliato contro un carabiniere per colpirlo. Solo la prontezza di riflessi di quest’ultimo ha evitato il peggio.

L’uomo, con non poca difficoltà, è stato bloccato e portato al locale pronto soccorso, dove, una volta visitato, è stato dimesso. I carabinieri, quindi, lo hanno accompagnato in caserma, poiché a seguito della condotta tenuta, veniva, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, nella giornata odierna si è celebrato il rito direttissimo, a seguito del quale il GIP ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare detentiva nei confronti dell’indagato.

Redazione