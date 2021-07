Irpiniatimes.it

Gennaro Scognamiglio è a un passo dall’Avellino. Il centrale partenopeo che nelle ultime stagioni ha giocato con la maglia del Pescara mettendo insieme ottantasette presenze e cinque reti con gli starebbe i procinto per vestire il bianoverde per i prossimi due anni. Già uomo di Braglia, ai tempi della Juve Stabia, dopo Mastalli, Scognamiglio dovrebbe essere il secondo colpo in entrata del diesse Di Somma.

L’articolo Avellino, Scognamiglio nome caldo per la difesa biancoverde proviene da irpiniatimes.