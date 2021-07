Nella mattinata di martedì 13 luglio 2021, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo in via Pradello, nella Sala conferenze, si è svolto un incontro a conclusione dell’iniziativa solidale messa in campo dal Rotary Club Bergamo Città Alta, con la consegna di diciotto nuovi e speciali notebook ad altrettanti Istituti comprensivi di Bergamo città e paesi limitrofi.

Si tratta di Pc portatili con possibile configurazione di gestione per macchine di laboratorio.

“Sono molto soddisfatta per il gesto di generosità del Rotary Club Bergamo Città Alta che, con il consueto spirito di servizio dei Rotary, ha contribuito ad attivare iniziative utili e necessarie a sostenere anche la didattica – sottolinea Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Per questo ho richiesto, a nome delle scuole, la donazione dei Pc di ultima generazione, quindi rivolgo un pensiero di riconoscenza al Rotary Club Bergamo Città Alta e a tutti i donatori per il buon esito dell’iniziativa”.

La consegna simbolica è avvenuta fra Emanuele Medolago e Enrico Seccomandi, rispettivamente presidente uscente e entrante del Rotary Club Bergamo Città Alta, con la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Patrizia Graziani.

A seguire è avvenuta la consegna vera e propria dei Pc di ultima generazione ai Dirigenti scolastici dei diciotto Istituti comprensivi dell’ambito scolastico quattro: gli Ic De Amicis, Santa Lucia, Muzio, Mazzi, Donadoni, Da Rosciate, Camozzi, Petteni, Savoia-Nullo di Bergamo e gli Ic di Azzano San Paolo, Curno, Gorle, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Urgnano, Zanica.

“Siamo felici perché questo progetto, nato nell’ambito della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, è stato portato a termine e quindi abbiamo centrato l’obiettivo di essere utili alla comunità scolastica – dichiara Medolago, Past President Rotary Club Bergamo Città Alta – Abbiamo donato questi Pc e speriamo siano utili quando a settembre ricominceranno le lezioni, auspichiamo con gli studenti in presenza in

classe”.

Ora i diciotto speciali Personal Computer sono pronti a fare il loro ingresso a scuola, venire configurati e utilizzati in modo egregio in un laboratorio didattico o in un gruppo classe digitale. Questa iniziativa solidale è stata condotta con il supporto e la collaborazione dell’Istituto Scolastico Capofila del Piano Nazionale Scuola Digitale.