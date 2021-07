Trenord riapre la biglietteria di Bergamo: da oggi, mercoledì 14 luglio, i titoli di viaggio sono nuovamente acquistabili allo sportello situato nella stazione ferroviaria.

La riattivazione del servizio a Bergamo rientra in un piano avviato da Trenord che ha previsto la ristrutturazione e il rilancio di punti vendita precedentemente gestiti da Trenitalia situati in snodi strategici per il servizio ferroviario lombardo – Milano Lambrate, Lodi, Monza, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni – e l’apertura di una nuova biglietteria nella stazione di Milano Centrale.

Con la riapertura, il punto vendita di Bergamo estende gli orari di attività dalle ore 6 alle ore 20 tutti i giorni, feriali e festivi. Gli operatori presenti – due per turno – sono a disposizione dei clienti anche per informazioni sulle migliori soluzioni di viaggio; fino a venerdì 16 nella stazione è previsto un presidio straordinario di personale dedicato all’assistenza.

Presso il punto vendita a Bergamo i viaggiatori possono acquistare biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale – compresi quelli integrati dell’area STIBM, le proposte turistiche “Gite in treno” e Malpensa Express – e nazionale e per i collegamenti transfrontalieri TILO. I clienti possono recarsi nella biglietteria anche per ricevere immediatamente il duplicato della propria tessera elettronica “IO VIAGGIO” per gli abbonamenti, in caso di smarrimento, furto o smagnetizzazione.

Oltre alla biglietteria, per l’acquisto dei titoli di viaggio a Bergamo i passeggeri possono usufruire di tre emettitrici automatiche installate nello scalo ferroviario o rivolgersi ai tre punti vendita autorizzati presenti in stazione – Tabaccheria Dream Stazione Bergamo, Edicola Radice, Buffet Stazione Bergamo – e alla Tabaccheria Bordoni, situata in Piazzale Guglielmo Marconi 4.

Per la salvaguardia della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, si suggerisce ai clienti di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie.

È inoltre possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sul sito trenord.it, tramite l’App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, UBI, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo.

“Accolgo positivamente – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – la ristrutturazione e la riapertura della biglietteria di Bergamo, che vede un ampliamento degli orari di attività e dunque dei servizi di vendita e di assistenza offerti agli utenti: i benefici saranno concreti in questo senso. Del resto, la stazione di Bergamo è cruciale all’interno del sistema ferroviario in Lombardia”.