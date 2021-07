L’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni della Rai direttamente dal ritiro di Auronzo

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare delle prime impressioni sulla squadra che verrà e sul nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Le sue parole: «Il nostro obiettivo? Arrivare più in alto possibile. Mister Sarri è uno dei migliori in circolazione. Il mio contratto? Si, è in scadenza. Vado avanti giorno per giorno. Ogni anno vengo messo in discussione, ma io penso solo a lavorare duro. Sono tranquillo e per ora sono alla Lazio. I miei gol allo scadere? Felice di aver superato Cesarini. Spero di segnare prima, ma se il gol arriva alla fine va bene uguale».

