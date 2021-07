In una nota indirizzata al sidaco di Campobasso all’indomani della ricorrenza dedicata alle vittime innocenti delle mafie, il Coisp (sindacato indipendente di Polizia) ha proposto di dedicare una via o una piazza o un’area verde del centro cittadino di Campobasso all’ assistente della polizia di stato Antonio Montinaro (Calimera, 8 settembre 1962 – Isola delle Femmine, 23 maggio 1992), capo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci.

“Siamo ancora in attesa di vedere realizzato il nostro primo progetto di dedicare una via all’Agente Emanuela Loi – si legge nella missiva – ma dagli ultimi contatti che abbiamo avuto con l’Assessore e vice sindaco Paola Felice siamo fiduciosi che nel prossimo fututo si possa avere a Campobasso sia una strada dedicata al collega Antonio che alla collega Emanuela Loi perché sono i nostri eroi che non vanno mai dimenticati”.

Montinaro non aveva ancora compiuto 30 anni e lasciava la moglie Tina e due figli. Tina Montinaro è una delle promotrici dell’associazione vittime di mafia, che da molti anni gira l’Italia per parlare del sacrificio di suo marito e della necessità della lotta alla mafia.

È sepolto nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli. “In sua memoria il Comune di Calimera ha intitolato una piazza ed eretto un piccolo monumento – scrive il Cospi – costituito da un masso estratto dal luogo dell’attentato e da un albero di mandarino di Sicilia. Per noi appartenenti è molto importante che il suo esempio viva nella memoria dei posteri, per tramandarlo alle future generazioni. Siamo convinti che questo gesto sarebbe accolto con favore non solo da ogni appartenente alle Forze di Polizia, ma anche da tutti coloro i quali sono impegnati a vario titolo nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata o che tale impegno apprezzano ed appoggiano, cioè dall’intera comunità. La cerimonia di inaugurazione potrebbe avvenire proprio il prossimo 23 maggio 2022 dinanzi a tutte le Autorità competenti che vorranno ricordare in quell’occasione anche la figura del Magistrato Giovanni Falcone, al quale è già stata intitolata la Piazza dinanzi all’ex hotel Roxy di Campobasso, già piazza Savoia adesso anche piazza Falcone e Borsellino, persone nobili divenute il simbolo della lotta alla mafia”.