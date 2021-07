L’Italia ha vinto il suo secondo Europeo a 53 anni dal primo (nel 1968), è la distanza maggiore tra due trofei vinti da una singola Nazionale nella storia della competizione. Roberto Mancini è diventato il quinto allenatore ad aver vinto un grande torneo internazionale con l’Italia, dopo Vittorio Pozzo (Mondiale 1934 e Mondiale 1938), Ferruccio Valcareggi (Europeo 1968), Enzo Bearzot (Mondiale 1982) e Marcello Lippi (Mondiale 2006). L’Italia ha realizzato 13 gol ad EURO 2020, record per gli Azzurri in una singola edizione di un torneo tra Europei e Mondiali. L’Italia è la squadra che ha chiuso una finale di un Europeo con il possesso palla più alto nella storia della competizione (65.6% per gli Azzurri vs Inghilt Source