Mercato professionisti in pillole, 13 luglio SERIE A Barcellona-Insigne 45% – Lo stallo per il rinnovo crea una situazione di pericolo per Spalletti. Il Barcellona si è inserito e potrebbe anche tentare di prendere il suo cartellino a zero nei prossimi dodici mesi. Uno scenario sicuramente tutt'altro che gradito a De Laurentiis SERIE B Proia – Brescia 85% – Allungo decisivo, quello di Cellino e trattativa pressoché chiusa. Nelle prossime ore dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli col Cittadella SERIE C Soleri – Palermo 80% – Sorpasso proprio sul rettilineo finale dei rosanero per il centravanti del Padova,, che potrebbe presto vestire il rosanero ed essere ceduto a titolo definitivo Source