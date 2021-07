Mercato professionisti in pillole, 14 luglio SERIE A Koulibaly – Everton 25% – L’offerta è arrivata, ma è troppo bassa. Se si vuole aprire una breccia nel muro De Laurentiis serve ben altro SERIE B Proia – Vicenza/Brescia 50% – Martedì sera Cellino era sicuro di avere in mano il centrocampista del Cittadella, ma il rilancio del Vicenza rimette tutto in bilico SERIE C Guccione-Reggiana 65% – L’affondo è di quelli che può andare a buon fine. La Reggiana conta di chiudere l’operazione presto, anche se mancano ancora diversi passaggi decisivi Source