I due giovani biancorossi a confronto in un’intervista doppia. Mercurio e Mane i ragazzi della ‘cantera’ del Bari che si aggregheranno alla prima squadra in vista del ritiro di Storo, in programma dal 18 al 31 luglio, si sono raccontati ai canali social ufficiali della società.

L’articolo SSC Bari, intervista doppia Mercurio-Mane: “Esordio in prima squadra sogno che si realizza” proviene da Telebari.