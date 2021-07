Una sola domanda serpeggia tra i tifosi biancazzurri: riuscirà a risollevarsi il Gigante?

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’iscrizione al prossimo Campionato di Eccellenza, e tutto tace, almeno all’apparenza.

Nessun intervento chiarificatore da parte dei diretti interessati, ma per il bene della città sportiva, ci auguriamo che si stia lavorando sottobanco, e magari dopo, sviscerare nuovi progetti per una stagione di rilancio.

La situazione è sempre la stessa: la presidente Sonia Giordano si trova sempre in città, continua ad incontrare i propri collaboratori con i quali attende, probabilmente, possibili sviluppi.

Che ci sia un certo fermento lo sanno solo loro, ma di certo si stia lavorando per un progetto.

Allora non ci resta altro che starsene affacciati alla finestra ed augurarci che presto possano esserci degli sviluppi concreti.

