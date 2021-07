Che senso può avere un calendario di Serie A asimmetrico, cioè per la prima volta con il girone di ritorno diverso da quello di andata?

Non si sa, lo scopriremo solo vivendo, direbbe qualcuno. Per ora, la vera novità è la rivincita della sfida col Milan: l’anno scorso si giocò all’ultima giornata di campionato, a Bergamo, mentre nel prossimo campionato (2021-2022) si farà alla penultima, a San Siro, quando magari l’Atalanta proverà a restituire lo 0-2 della scorsa stagione. All’andata invece Atalanta-Milan si giocherà alla 7ª giornata.

Non è per la verità l’unica coincidenza, o quasi, tra il prossimo e lo scorso campionato. Già dalla partenza, Torino-Atalanta: l’anno scorso alla 2ª giornata, quest’anno subito alla 1ª.

Ma anche Inter-Atalanta, che si giocherà alla 7ª giornata e l’anno scorso alla 6ª fu Atalanta-Inter. O la sfida con l’Udinese a metà dell’andata, ma meglio ancora quella con la Roma, allora il 20 dicembre e quest’anno il 19. Così come è ormai un classico di fine girone il match con il Genoa, l’anno scorso penultima dell’andata e quest’anno ultima partita. Ma siccome è un calendario asimmetrico, al ritorno Atalanta-Genoa è stata fissata il 13 marzo.

A parte queste curiosità, l’Atalanta non dovrebbe lamentarsi della partenza: un avvio non complicato, tutto dipende dai nerazzurri, che dovranno essere prontissimi. Ma Gasperini ci starà già pensando. L’esame più tosto potrebbe essere proprio il primo, visto che Gasp dovrà affrontare il suo allievo Juric. E bisognerà vedere quanto il Torino avrà già assimilato le idee dell’ex allenatore veronese. E anche l’Atalanta sarà un po’ preoccupata, senza De Roon, Freuler e Toloi squalificati, forse senza Malinovskyi che però potrebbe anche recuperare dopo l’operazione di ernia.

La sfida alla prima grande sarà con l’Inter alla 6ª giornata e subito dopo a Bergamo con il Milan: sarà quindi una settimana di fuoco quella tra il 26 settembre e il 3 ottobre. Tra l’altro il 28-29 settembre si giocherà la seconda partita del girone di Champions, per cui l’impegno sarà ancora più difficile. Ma obiettivamente lo sarà per tutti, visto che anche le due milanesi dovranno preoccuparsi della Champions. Così come sarà abbastanza complicato il turno di Champions del 23-24 novembre, visto che sarà a cavallo tra Atalanta-Spezia e l’esame sul campo della Juve.

Due promemoria, infine: lunedì prossimo 19 luglio verranno decisi anticipi e posticipi delle prime giornate della Serie A 2021-22, mentre il 26 agosto ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Champions. La terza consecutiva per un’Atalanta che proverà ancora una volta a stupire e a superarsi.