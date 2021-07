“Nel quartiere Loseto, a Bari, sorgerà un bosco urbano di 50mila metri quadri”. Ad annunciarlo, tramite i suoi canali social, è l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. Secondo quanto comunicato, saranno piantati su una superficie di oltre 5 ettari una serie di alberi che consentiranno di collegare il parco del quartiere attualmente in fase di completamento alla zona della Lama Picone.

Un’operazione possibile grazie a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente. “Questa è una bellissima notizia per i residenti di Loseto ma per tutta la città di Bari – ha detto Petruzzelli -. Perché va nella direzione del lavoro che stiamo facendo per ridisegnare e riqualificare aree urbane offrendo ai cittadini spazi verdi dedicati al tempo libero e alla socializzazione”.

Nel futuro bosco barese sarà possibile “fare escursioni, passeggiate naturalistiche, percorsi in mountain bike o andare a correre. Un bosco ai margini di un centro abitato – ha concluso l’assessore – non solo lo rende decisamente più bello ma contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, riducendo la quantità di anidride carbonica”.

L’articolo Bari, a Loseto “un bosco urbano di 50mila metri quadri”: l’annuncio dell’assessore Petruzzelli proviene da Telebari.