Dopo aver ceduto Vicario all’Empoli, Alessio Cragno può partire solo davanti a offerte irrinunciabili: la Fiorentina ci pensa

Il Cagliari non ha nessuna intenzione di cedere il suo portiere Alessio Cragno, se non davanti a un’offerta irrinunciabile in virtù del fatto che anche Vicario si è trasferito.

Come riporta la Gazzetta di Parma la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Cragno qualora Dragowski dovesse trasferirsi con destinazione Premier League.

