Radunovic al Cagliari: ufficiale il contratto fino al 2025. Il portiere che è già a Pejo ha firmato con la squadra sarda

Boris Radunovic passa dall’Atalanta al Cagliari. Per lui contratto fino al 2025: è ufficiale.

«Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto dall’Atalanta del calciatore Boris Radunović che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Portiere classe 1996, nato a Belgrado, è cresciuto nell’FK Rad, compagine della sua città: a soli 17 anni esordisce in prima squadra, collezionando 22 presenze nel massimo campionato serbo.

Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Atalanta con cui debutta in Serie A il 15 maggio 2016, nella vittoria in trasferta contro il Genoa (1-2). Gioca in prestito nell’Avellino la stagione 2016-17, poi con Salernitana e Cremonese: in tre anni totalizza nel torneo cadetto 76 gare.

Ritrova la Serie A con l’Hellas Verona nella stagione 2019-20, per poi passare di nuovo tra le fila dell’Atalanta lo scorso campionato.

In carriera vanta 18 partite con la Nazionale U21.

Forte nelle prese alte e nelle uscite, dove può sfruttare il suo fisico possente (è alto 1,94 m), nonostante la stazza Radunović si caratterizza per la sua reattività, bravo così anche negli interventi a terra e nelle parate basse. Qualità che ora potrà mettere a disposizione del Cagliari.

Dobrodošao, Boris!».

