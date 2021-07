Maurizio Sarri ha già cominciato a lavorare su Felipe Anderson nel ritiro di Auronzo di Cadore: le parole del Mister durante l’allenamento

La Lazio si sta allenando nel ritiro di Auronzo di Cadore e il nuovo allenatore Maurizio Sarri sta già spronando alcuni giocatori. In particolare, il Comandante sta puntando sull’ultimo arrivato Felipe Anderson ed ha cominciato a dargli consigli personali durante le sedute di allenamento.

«Ti voglio aggressivo. Devi partire stretto, allargarti in ripartenza e attaccare il secondo palo, quando il Panterone prende palla al centro» sono le parole del tecnico al brasiliano durante la partitella di ieri, riportate da Il Messaggero. Indicazioni precise e incoraggiamento per far ripartire alla grande Felipetto.

