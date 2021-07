La società bianconera comunica cha Lisa Boattin ha rinnovato il contratto fino al 2023. IL COMUNICATO La storia in bianconero di Lisa Boattin continua. A pochi giorni dall'inizio della sua quinta stagione con le Juventus Women, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Un altro segnale forte della fiducia della società nei suoi talenti più giovani: lei è la prima a rinnovare in questa stagione. Bianconera da sempre, per Lisa vestire la maglia della Juventus ha rappresentato il coronamento di un sogno. Un sogno trasformato in realtà con il lavoro quotidiano e la voglia di migliorare sempre, senza accontentarsi mai, diventando una certezza assoluta per la squadra. C'è tanto di Lisa nei primi quattro anni di successi… Source