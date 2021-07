Il giovane attaccante dell'Hellas Verona Lorenzo Bertini è stato ceduto in prestito al Mantova. A renderlo noto è stata propria la squadra lombarda sul proprio sito ufficiale: “Mantova 1911 annuncia di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Lorenzo Bertini. Classe 2001, nativo di Faenza, Lorenzo Bertini ha mosso i primi passi nel mondo del calcio a Cesena, per poi spostarsi nel Settore Giovanile dell'Atalanta. L'attaccante si è quindi trasferito all'Hellas Verona, dove ha esordito in Prima Squadra nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari e ha vinto il Campionato P Source