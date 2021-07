Sabato 17 luglio, su Timpa della Guardia, a San Severino Lucano, ritornerà a girare la giostra panoramica “Rb Ride” realizzata da Carsten Höller. Da sabato e condizioni meteo permettendo la ruota artistica potrà essere ammirata e utilizzata tutti i giorni con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00 fino a settembre. RB Ride rientra in un percorso di arte contemporanea insieme ad altre grandi opere permanenti realizzate da artisti di fama mondiale per i paesi del Pollino. Per San Severino Lucano si è cimentato Karsten Holler, artista tedesco, che ha realizzato “Rb Ride”, la giostra panoramica che con le sue 12 navicelle (braccia della struttura che possono ospitare fino a 24 persone) dalla lentezza quasi esasperante (4 giri in un’ora), permette ai visitatori che vi salgono sopra di fermarsi a riflettere e percepire la realtà che gli sta intorno.

Su Timpa della Guardia a oltre mille metri di altezza, è possibile ammirare da un lato le cime più alte del Pollino e dall’altra la valle del Sinni con lo splendido scenario della diga di Monte Cotugno, l’opera favorisce la contemplazione del paesaggio naturale mozzafiato che si può godere da quel punto del Parco Nazionale del Pollino. “La giostra – dice il sindaco Franco Fiore fa parte dell’offerta turistica Slow, un modo diverso di scoprire il territorio lentamente, un passo dopo l’altro, un modo diverso e intelligente per riappropriarsi dei tesori spesso sottovalutati, nascosti, dimenticati”.

