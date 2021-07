Calciomercato Lazio, il tecnico del Maiorca Plaza ha spiegato come Romero stia per cambiare squadra: la Lazio resta in pole

Il tecnico del Maiorca, Garcia Plaza, è intervenuto in conferenza stampa spiegando la situazione relativa a Romero, calciatore classe 2004 che sembra veramente ad un passo dalla maglia della Lazio:

«Romero? Non so dove sia, suppongo sia ancora qui a Maiorca, no lo so, ma se non sbaglio non è pi vincolato a noi, ha declinato le offerte di rinnovo che la società ha fatto e non so di più di questo, credo stia cercando una nuova soluzione per la sua carriera visto che è un giocatore libero».

