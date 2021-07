“Lui si chiama Maradona anche se è bianconero”. Il riferimento è chiaramente calcistico, ma nell’ultimo post pubblicato sui social dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, si parla di cani. Il primo cittadino, nelle scorse ore, ha fatto visita al canile sanitario di Bari, imbattendosi, si legge nel post, in “un cucciolone a cui piacciono le coccole”.

“Maradona e tanti altri ospiti dei rifugi di Bari cercano una famiglia per crescere ed essere felici – scrive Decaro in un vero e proprio appello -. Se volete adottarlo contattate i volontari del canile sanitario di Bari. Visitando i rifugi della città potrete conoscere anche altri amici a quattro zampe meno giovani di Maradona, che ancora cercano casa”.

Un messaggio che assume ancora più importanza in una stagione, quella estiva, in cui il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici cresce a dismisura. Al canile sanitario di Bari, ricordano i volontari sui social, si accede esclusivamente su appuntamento e per adozioni. In estate, il martedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 13 alle 18.

