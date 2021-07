Fares sembra essere sempre più lontano dal Cagliari: i rossoblù sono a un passo da Dalbert, in arrivo dall’Inter

Il futuro di Fares con molta probabilità non sarà al Cagliari. La trattativa per portare l’algerino in Sardegna è sempre apparsa molto complicata. Ed ecco che i rossoblu, come rivelato da Sky Sport, sarebbero a un passo da Dalbert.

Quale sarà ora il futuro dell’algerino? La Lazio potrebbe attendere e ascoltare altre offerte e proposte, ma non può escluso che l’ex Spal possa giocarsi le sue carte alla corte di Sarri.

